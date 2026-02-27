El chiste de Piare con Pe sobre "Marx Anthony" que sacó carcajadas en Viña 2026

27 feb. 2026 - 00:41 hrs.

Piare con Pe fue la encargada del humor en la quinta noche del Festival de Viña 2026.

Durante su debut en el certamen viñamarino, la comediante incluyó en su rutina una anécdota sobre su etapa escolar, relatando cómo su padre, quien era carabinero, la ayudó a preparar una disertación sobre Karl Marx.

Sin embargo, al momento de exponer frente a sus compañeros, Piare contó que terminó hablando sobre "Marx Anthony", desatando carcajadas inmediatas en la Quinta Vergara con el inesperado juego de palabras.

