¡Homenaje a leyenda chilena! La gran sorpresa de Trex, grupo mexicano de la Competencia Internacional de Viña

20 feb. 2026 - 16:20 hrs.

"¡Mi país, mi país!". Este viernes, durante la conferencia de prensa de la Competencia Internacional del Festival de Viña del Mar 2026, comenzaron a llegar los artistas que representarán a sus países para contar en detalle cómo sorprenderán al público chileno.

En medio de esta presentación ante la prensa, uno de los miembros el grupo mexicano Trex sorprendió apareciendo con una icónica camiseta de Colo Colo del 2007 de Humberto "Chupete" Suazo.

El guiño a uno de los más queridos de México y Chile

Los artistas fueron presentados e iban apareciendo uno a uno para describir con qué canción competirán en el escenario de la Quinta Vergara.

Festival de Viña del Mar 2026

Fue ese momento en que uno de los integrantes de Trex salió con la camiseta de Colo Colo con el nombre y número del querido exfutbolista chileno.

El grupo se presentará en el Festival el domingo 22 y el martes 24 de febrero, donde prometen hacer bailar al público con su novedosa cumbia.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña