"Qué tremendo acierto": Vesta Lugg quedó maravillada con el vestido de Pamela Leiva durante la Gala de Viña

21 feb. 2026 - 23:35 hrs.

El panel de Only Viña destacó a la comediante Pamela Leiva como una de las mejores vestidas durante la Gala del Festival de Viña 2026, al lucir un llamativo vestido verde.

Al respecto, Vesta Lugg aseguró: "De todos los verdes que pudo haber elegido, ese es el verde más correcto".

"Yo la vi en el backstage y me acerqué y le dije 'qué tremendo acierto'. Ella sabe que está en su mejor momento porque caminó con una seguridad", añadió.

¿Cuándo comienza Viña 2026?

Para que te coordines y organices tus noches de febrero, te comentamos que el Festival de Viña de este año empieza este domingo 22.

El puntapié inicial lo dará la cantante cubana, Gloria Estefan que llega por primera vez a la Quinta Vergara con una increíble trayectoria. La acompañarán el humorista Stefan Kramer en su cuarta participación y el italiano Matteo Bocelli.

