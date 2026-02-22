Lo eligieron como uno de los mejores de la noche: Neme fue destacado en Only Viña por su look en la Gala

22 feb. 2026 - 00:10 hrs.

Fue totalmente aplaudido por el panel de Only Viña. José Antonio Neme fue ampliamente destacado por su atuendo durante la Gala de Viña 2026, siendo considerado incluso como el mejor de la noche, pese a ser el animador de la noche que da el vamos al evento estival.

Neme explicó parte de su look que fue preparado en conjunto con Marcelo Marocchino, quien lo asesoró en la elección de la chaqueta y el pantalón, en conjunto con una asesora de imagen, quienes apostaron por el tono azul tornasol.

El animador de Mucho Gusto además explicó que el prendedor que utilizó fue cedido por una casa de antigüedades de Temuco, el cual tenía tonos dorados, destacando debido a la elegancia del accesorio.

¿Cuándo comienza Viña 2026?

Para que te coordines y organices tus noches de febrero, te comentamos que el Festival de Viña de este año empieza este domingo 22.

El puntapié inicial lo dará la cantante cubana, Gloria Estefan que llega por primera vez a la Quinta Vergara con una increíble trayectoria. La acompañarán el humorista Stefan Kramer en su cuarta participación y el italiano Matteo Bocelli.

