¿Cuáles son los requisitos para obtener la Gaviota de Platino en el Festival de Viña?

Más que un simple trofeo, la Gaviota de Platino se ha transformado en el máximo símbolo de consagración sobre el escenario de la Quinta Vergara. Se trata del reconocimiento más exclusivo del Festival de Viña del Mar y uno que, por su carácter excepcional, se entrega en contadas ocasiones.

A diferencia de la Gaviota de Plata y de Oro, este galardón no forma parte habitual del protocolo del certamen. Su otorgamiento responde a criterios extraordinarios y a una decisión institucional de alto nivel.

La estatuilla, con forma de gaviota, está elaborada en base a cromo y rodio, uno de los metales del grupo del platino, e incorpora 85 cristales Swarovski, elementos que refuerzan su carácter único y altamente simbólico dentro del festival.

¿Qué requisitos se deben cumplir para obtener la Gaviota de Platino?

Según el decreto municipal 1530 de la Ciudad Jardín, existen dos condiciones excluyentes que el artista debe cumplir:

Tener al menos 30 años de trayectoria artística.

Mantener un vínculo íntimo y recíproco con el Festival de Viña del Mar.

Sin embargo, cumplir estos requisitos no garantiza automáticamente la entrega del reconocimiento. La decisión final recae en la Comisión Organizadora del certamen, compuesta por el canal a cargo y las autoridades municipales. Además, es la máxima autoridad comunal, la alcaldesa, quien debe firmar el decreto que autoriza oficialmente su entrega.

Artistas que han recibido la Gaviota de Platino

A lo largo de la historia reciente del festival, solo un selecto grupo de figuras ha recibido este galardón:

Luis Miguel (2012)

Isabel Pantoja (2017), en homenaje a Juan Gabriel, quien falleció antes de poder recibirla

Lucho Gatica (2019), homenaje póstumo; su sobrino Humberto Gatica recibió el trofeo

Los Jaivas (2023)

Myriam Hernández (2025)

