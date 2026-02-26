¡Con anillo en mano! Pareja se pidió matrimonio durante show de Mon Laferte en Viña 2026

26 feb. 2026 - 23:12 hrs.

Un verdadero momento romántico se tomó el escenario de la Quinta Vergara durante el show de Mon Laferte en el Festival de Viña 2026, luego de que una pareja apareciera en pantalla pidiéndose matrimonio en plena presentación de la artista. La escena generó revuelo inmediato entre el público y también en redes sociales, donde se viralizó rápidamente.

La propuesta ocurrió mientras Mon Laferte interpretaba “Mi buen amor”, una de sus canciones más emotivas.

Fue en ese instante cuando las cámaras enfocaron a la pareja, quienes levantaron anillos en mano para sellar un compromiso para toda la vida, desatando gritos, aplausos y un ambiente cargado de emoción en la Quinta Vergara.

