"Me dejai como handroll": El hilarante análisis musical de Piare con Pe que desató carcajadas en Viña 2026
Piare con Pe fue la encargada de hacer reír al "Monstruo" en la quinta jornada del Festival de Viña 2026 y lo logró con creces.
Uno de los chistes que más hizo reír al público de la Quinta Vergara fue cuando analizó canciones de amor y las comparó con las relaciones tóxicas.
En ese momento, empezó a cantar varios éxitos de Myriam Hernández, pero finalizó con algunos extractos bastante particulares de los temas de Marcianeke: "Con esta yo me enamoro, 'te doy leche y no es so prole' ¿Qué será? Ahí yo lo miro no más y le digo 'me dejai como handroll'".
