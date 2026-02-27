"Me dejai como handroll": El hilarante análisis musical de Piare con Pe que desató carcajadas en Viña 2026

27 feb. 2026 - 01:05 hrs.

Piare con Pe fue la encargada de hacer reír al "Monstruo" en la quinta jornada del Festival de Viña 2026 y lo logró con creces.

Uno de los chistes que más hizo reír al público de la Quinta Vergara fue cuando analizó canciones de amor y las comparó con las relaciones tóxicas.

En ese momento, empezó a cantar varios éxitos de Myriam Hernández, pero finalizó con algunos extractos bastante particulares de los temas de Marcianeke: "Con esta yo me enamoro, 'te doy leche y no es so prole' ¿Qué será? Ahí yo lo miro no más y le digo 'me dejai como handroll'".

Festival de Viña

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña