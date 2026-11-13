13 nov. 2026 - 13:45 hrs.

El camino hacia Viña 2027 ya comenzó y, por lo mismo, los animadores del certamen musical Karen Doggenweiler y Rafa Araneda aceptaron una entrevista de Paulina Flores, periodista de Mega.cl.

Precisamente, la dupla televisiva se encuentra en Las Vegas, Estados Unidos, en el marco de una gira promocional para el Festival de Viña del Mar, donde han sido parte de los Latin Grammy, espacio donde compartieron con distintas estrellas de la música, entre ellos, Daddy Yankee.

1 "Nos vemos en febrero": Karen Doggenweiler y Rafa Araneda adelantan sorpresas para Viña 2027 Lo más visto de Noticias

"Todo pasando, celebraron al personaje del año, Daddy Yankee, tuvimos el privilegio de estar con él", comentó Rafa, a lo que Karen agregó que fue lindo "ver a todos los artistas homenajéandolo en sus estilos... De verdad, una noche mágica".

El viaje de Karen y Rafa en Viña 2027

En concreto, Rafa explicó que su gira en parte es ir "en nombre de Viña, saludar a los artistas, invitarlos, promover nuestro festival y compartir con ellos a nombre de todos ustedes".

"Con Rafa aprovechamos estar atento a todas las señales porque hay algunos que nos miran y nos dicen 'nos vemos en febrero' y nosotros 'QUÉ?'", expresó Karen.

Fue bajo este contexto que Araneda afirmó que "anoche, yo no te voy a dar los nombres, pero ya nos enteramos de los artistas en un par de saludos". Asimismo, ambos expresaron que este festival va a tener una presencia latina importante con artistas emergentes y consagrados.

"Con la Karen tratamos de que la gente de la Quinta Vergara tenga más que una transmisión televisiva y eso ha sido maravilloso, poder hacerlo con ella", cerró Rafa.

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