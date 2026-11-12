12 nov. 2026 - 16:25 hrs.

Los animadores de Viña del Mar asistieron a una cena en homenaje al artista y esta noche participarán en los Latin Grammy, junto a destacadas figuras chilenas.

Rafael Araneda y Karen Doggenweiler compartieron anoche con Daddy Yankee, distinguido como Personalidad Musical del Año 2026, durante una cena de homenaje realizada en el icónico MGM de Las Vegas.

Lo más visto de Noticias 1 Rafael Araneda y Karen Doggenweiler compartieron con Daddy Yankee durante gira de promoción internacional

La velada, antesala de los Latin Grammy, incluyó presentaciones de artistas como Pablo Alborán, Paulo Londra y Trueno, quienes interpretaron algunas de las canciones del reguetonero en forma de homenaje.

Antes del espectáculo, los animadores saludaron al artista, quien los recibió cordialmente. Daddy Yankee recordó su paso por Chile y agradeció a sus seguidores del país por el apoyo que le han brindado a lo largo de los años.

Rafael Araneda y Karen Doggenweiler en Las Vegas

Durante su estadía en Las Vegas, Araneda y Doggenweiler también han mantenido una intensa agenda de entrevistas con medios televisivos como Telemundo y Univisión, además de participar en espacios radiales. En el cóctel previo a la ceremonia, conversaron con Emilio Estefan, quien recordó la participación de su esposa, Gloria Estefan, en la reciente edición del Festival de Viña del Mar.

Pablo Alborán, Reik y Gente de Zona también se acercaron a los animadores para saludar y enviar un mensaje de cariño y agradecimiento al público chileno por su cariño.

Esta noche, Araneda y Doggenweiler desfilarán por la alfombra roja de los Latin Grammy y participarán en la ceremonia. Entre los artistas chilenos que destacarán en esta versión figuran Francisca Valenzuela, Mon Laferte y Los Tres. Además, la música de la serie chilena La casa de los espíritus participa en una categoría.

La visita de los animadores coincide con los preparativos de una nueva edición del Festival de Viña del Mar, que ya anunció a Laura Pausini como uno de sus primeros nombres confirmados.

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