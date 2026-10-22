Conoce las canciones que serán parte de la Competencia Internacional y Folclórica en Viña 2027

22 oct. 2026 - 12:45 hrs.

El Festival de Viña del Mar 2027 dio a conocer esta jornada las canciones clasificadas que irán por la Gaviota de Plata más treinta y un mil dólares para la mejor canción.

En tanto, los que resulten elegidos mejores intérpretes, en el género internacional como folclórico, obtendrán un premio de más de diez mil dólares más la Gaviota de Plata.

Las canciones elegidas para la competencia

Competencia Internacional:

- Albania: Inis Neziri con "Aurora".

- Argentina: Un muerto más con "Quéreme".

- Chile: Soulfia con "Otras vidas".

- Cuba: Amanda Libertad con "Azúcar".

- España: Lorena Gómez con "La Teoría".

- Perú: Sebastián Llosa con "El Avión".

Festival de Viña del Mar

Competencia Folclórica:

- Chile: El Mulu con "Compañera".

- Colombia: Kiara de la Ossa con "Soy Ribereña".

- Ecuador: La Toquilla con "País Chiquitito".

- España: David Burral con "Eterno".

- México: Andrea Bayardo con "Peor Pesadilla".

- Perú: Marco Romero con "Muévete".

Festival de Viña del Mar

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, destacó la importancia de las competencias para la cultura: "Durante los últimos años, el interés de artistas de todo el mundo por participar en las competencias internacional y folclórica del Festival de Viña del Mar ha crecido enormemente. Cada vez son más los intérpretes que ven en este escenario una oportunidad única para proyectar sus carreras, tal como ha ocurrido con artistas de distintos países que han encontrado aquí una plataforma para crecer y darse a conocer internacionalmente".

Además, agregó: "Para nosotros es un orgullo, porque las competencias son la génesis del Festival y parte fundamental de su identidad. Son las que dan vida y sentido a este certamen internacional, que no solo reúne a grandes figuras de la música, sino que también abre sus puertas a nuevos talentos y distintas expresiones musicales del mundo.

Un denominador común en el proceso de preselección, fue el aumento en un 46% en la recepción de obras musicales en relación a la versión anterior.

La Competencia internacional 2027 cerró con un total de 1.070 canciones postuladas, consolidando un importante crecimiento en la participación de artistas, autores y compositores. Cabe mencionar que, del total de postulaciones recibidas, 787 corresponden a la Competencia Internacional y 283 a la Folclórica.

En la edición anterior se recibieron en total 734 canciones, de las cuales 533 correspondieron a Internacional y 201 a la Folclórica, esta convocatoria representa un incremento del 46% en las postulaciones.

En esta oportunidad, la convocatoria destacó por su amplio alcance internacional, recibiendo postulaciones provenientes de 35 países, lo que reafirma el posicionamiento del Festival de Viña del Mar como una plataforma de proyección para la música y sus creadores. En esta oportunidad llegaron composiciones desde Albania, Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Alemania, Guatemala, Honduras, Italia, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana, Corea del Sur, Suecia, Suiza, Uruguay y Venezuela.

El proceso de preselección estuvo a cargo de una comisión evaluadora integrada por representantes de distintas instituciones vinculadas al Festival y destacados profesionales de la industria. Ellos fueron; la destacada cantante nacional Magdalena Matthey, como representante de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Nacionales (SCD); Sol Bustamante representante de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar; Jorge Méndez de la Fuente en representación de la industria musical chilena; Cristian Carvacho destacado autor, compositor y músico nacional y Roberto López, director musical del Festival de Viña del Mar.

Doce obras de gran calidad que representarán a sus respectivas naciones, que buscarán la Gaviota de Plata en esta 66º versión del Festival Latino más importante del mundo, el que se llevará a cabo desde el lunes 22 al sábado 27 de febrero de 2027.

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