El romanticismo italiano vuelve a la Quinta Vergara: Laura Pausini es la primera confirmada de Viña 2027

10 nov. 2026 - 20:00 hrs. | Act. 12 nov. 2026 - 16:07 hrs.

La reconocida cantante italiana Laura Pausini, la estrella planetaria y una de las voces más destacadas e influyentes de la música global, se convierte en la primera artista internacional confirmada para el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2027, que se realizará entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero.

Este anuncio marca el primer hito de la próxima edición del certamen musical más importante de Latinoamérica. La información fue dada a conocer hoy por el municipio de Viña del Mar, la alcaldesa Macarena Ripamonti y por los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, en el marco de la Gira de Promoción Internacional que se realiza en Las Vegas. La ciudad estadounidense también será sede de la próxima entrega de los Latin Grammy, ceremonia a la que asistirán este jueves.

La confirmación de Pausini marca el primer hito de la parrilla de Viña 2027. En los próximos días se espera el anuncio de nuevos artistas que se sumarán a la programación del Festival, mientras continúan los preparativos para una nueva edición. En tanto, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, señaló: “Lo hemos logrado. Una leyenda de la música regresa a nuestra ciudad, al escenario más importante de Latinoamérica, la Quinta Vergara. El Festival de Viña tiene que ser mejor cada año, porque tenemos la responsabilidad de cuidar, fortalecer y proyectar este patrimonio nacional. Ya anunciamos una competencia de primer nivel y hoy sumamos a una artista extraordinaria, que viene a potenciar un evento que dinamiza nuestra economía, impulsa el turismo y, por sobre todo, llena de orgullo a los habitantes de Viña del Mar”, finalizó.

Laura Pausini vuelve al Festival de Viña del Mar

Con más de tres décadas de trayectoria, la estrella planetaria Laura Pausini se ha consolidado como una de las grandes figuras de la música internacional, construyendo una carrera que ha trascendido fronteras e idiomas. Su potente voz y un repertorio que ha cautivado a distintas generaciones la han llevado a interpretar canciones en italiano, español, portugués, inglés y francés, conectando con millones de personas en Europa y América Latina. Su alcance global la ha posicionado como una de las artistas italianas más influyentes y exitosas de todos los tiempos.

El reconocimiento internacional de Laura Pausini también se refleja en una trayectoria marcada por importantes distinciones y cifras que dan cuenta de su impacto en la industria musical. Los números hablan por sí solos: más de 75 millones de discos vendidos y más de 8 mil millones de reproducciones en todo el mundo. Pausini fue la primera artista italiana en ganar un Grammy y en ingresar al Billboard Hot 100. Además, Billboard USA la ubica entre los 10 artistas más importantes del pop latino de todos los tiempos. Su palmarés incluye cuatro premios Latin Grammy y, en 2023, la Academia Latina de la Grabación la distinguió como Persona del Año, convirtiéndola en la primera cuya lengua materna no es el español en recibir este reconocimiento. También obtuvo un Globo de Oro, convirtiéndose en la primera cantante italiana en conseguirlo, además de recibir nominaciones a los premios Emmy y Oscar.

Recientemente, Billboard le entregó el Icon Award y Billboard Women in Music le otorgó el Global Icon Award, reconocimiento que recibió en presencia de Su Santidad el Papa León XIV.

A lo largo casi 30 años, la estrella italiana ha compartido escenarios y estudios de grabación con leyendas de la música como Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Michael Bublé, Ray Charles, Phil Collins, Shakira, Mariah Carey, Céline Dion, Alejandro Sanz, Ricky Martin y Michael Jackson, con quien grabó «Todo para ti», canción dedicada a las familias de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre.

Once giras mundiales la han llevado a presentarse en los recintos más prestigiosos del planeta. Fue la primera artista italiana en encabezar espectáculos en el Radio City Music Hall y el Madison Square Garden de Nueva York, y la primera en presentarse en el Royal Albert Hall de Londres y en el Olympia de París.

Más allá de la música, Pausini se ha desempeñado como Embajadora de Buena Voluntad del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y apoya causas como Save the Children, la Cruz Roja Italiana y los International Peace Honors. Su más reciente álbum, «Yo Canto 2», un homenaje a compositores latinoamericanos y españoles, lanzado en paralelo con «Io Canto 2», acaba de otorgarle una nueva nominación a los Latin Grammy 2026.

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar es el evento musical más importante de Iberoamérica y reúne cada año a artistas de todo el mundo en una celebración única de la música y la cultura latina. Con una historia de más de 60 años, el Festival continúa siendo un referente de la industria musical y del talento global. El espectáculo será transmitido a través de las pantallas de Megamedia y en Latinoamérica a través de Disney+.

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