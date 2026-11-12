"Es la misma sotana": Mario Horton y el elenco de RDS desclasifican los entretelones de la fiesta de disfraces

12 nov. 2026 - 15:15 hrs.

En Reunión de Superados se vivió una fiesta de disfraces difícil de olvidar. El cumpleaños de Tere (Elisa Zulueta) se celebró a lo grande y tuvo de todo: confesiones, peleas y hasta la noticia de un parto.

Lo más entretenido de este tipo de escenas es todo el vestuario involucrado para cada uno de los personajes y los extras, que caracterizaron a los personajes de la teleserie de Mega como villanos del cine, protagonistas de series infantiles y cantantes urbanos.

Por lo anterior, Mega.cl y sus plataformas digitales estuvieron detrás de escena con todos los entretelones de las grabaciones.

Uno de los looks más destacados fue el de Mario Horton, quien volvió a usar sotanas desde Perdona Nuestros Pecados, cuando era el padre Reynaldo.

Reunión de Superados / Mega

"Han pasado 10 años y vuelvo a estar vestido así; es el padre Manuel esta vez. Bonito, bonito recuerdo, además que es la misma sotana, la misma exactamente, y me queda más suelta, lo que quiere decir que el trabajo ha rendido sus frutos", dijo el actor.

De hecho, el elenco votó por sus disfraces favoritos, entre los que destacaron el de Maléfica (Elisa Zulueta), Frutillita (Daniela Ramírez) y la geisha (Paloma Moreno). Mención aparte para Francisco Reyes, que vestido de Darth Vader recordó al mítico Chacal de la Trompeta de Sábado Gigante.

Todo sobre Reunión de Superados