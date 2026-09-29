La Roja va con todo ante Estados Unidos en su segundo partido de su gira por Norteamérica

29 sept. 2026 - 11:06 hrs.

La Selección chilena ya dejó atrás la derrota frente a Canadá en Toronto y ahora se alista para enfrentar a Estados Unidos este martes, a las 21:00 horas, por el segundo de tres amistosos en Norteamérica en esta fecha FIFA.

Para este encuentro, que se disputará en la ciudad de St. Louis, el técnico de La Roja, Nicolás Córdova, no podrá contar con los expulsados Lucas Cepeda y Gabriel Suazo, además del lesionado Benjamín Kuscevic.

De hecho, el estratego llamó de emergencia al defensa Igor Lichnvosky para el resto de la gira. Con ese panorama, la probable formación del combinado nacional sería con Lawrence Vigouroux; Felipe Faúndez, Iván Román, Paulo Díaz o Jonathan Villagra, Marcelo Morales o Diego Ulloa; Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría, Agustín Arce; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Ben Brereton Díaz.

En tanto, Estados Unidos viene de golear por 4-1 a Perú, en un partido donde el técnico argentino Mauricio Pochettino hizo debutar a 11 jugadores.

Con ese antecedente, se espera que el DT trasandino realice rotaciones para seguir probando nuevas caras. Entonces, la probable alineación de los norteamericanos sería con Matt Freese; Alex Freeman, George Campbell, Auston Trusty, Peyton Miller; Yunus Musah, Sebastian Berhalter, Tyler Adams, Malik Tillman, Gio Reyna y Justin Ellis.

¿Dónde ver en vivo a La Roja?

El partido entre Chile y Estados Unidos está programado para este martes a las 21:00 horas, y será transmitido por la señal abierta de Mega. En tanto, la previa del amistoso se podrá ver desde las 19:30.

También se podrá ver a través de la plataforma de MegaGO en calidad 4K. La plataforma también contará con una alternativa de transmisión con estadísticas avanzadas especializadas, destacando las mejores jugadas, momentos y datos clave del partido.

Mientras que Arturo Vidal estará reaccionando al partido de Chile en el "React de La Roja", a través del canal oficial de YouTube de Mega.

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