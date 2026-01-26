Logo Mega

Programación de Mega para este martes 27 de enero: ¿A qué hora se emitirá El Jardín de Olivia?

Este martes 27 de enero, Mega emitirá nuevos y emocionantes capítulos de tus teleseries favoritas.

En El Jardín de OliviaOmar (César Sepúlveda) recibirá un mensaje anónimo que lo dejará sin palabras.

Y la franja nocturna estará marcada por momentos decisivos, con nuevos capítulos de Aguas de Oro y Reunión de Superados que profundizarán en sus conflictos más importantes, mientras El Internado volverá a tomarse la noche con un episodio cargado de tensiones que podrían cambiar por completo la convivencia dentro del encierro.

¿Cómo es la programación de Mega este martes 27 de enero?

