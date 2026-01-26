Programación de Mega para este martes 27 de enero: ¿A qué hora se emitirá El Jardín de Olivia?
Este martes 27 de enero, Mega emitirá nuevos y emocionantes capítulos de tus teleseries favoritas.
En El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) recibirá un mensaje anónimo que lo dejará sin palabras.
Y la franja nocturna estará marcada por momentos decisivos, con nuevos capítulos de Aguas de Oro y Reunión de Superados que profundizarán en sus conflictos más importantes, mientras El Internado volverá a tomarse la noche con un episodio cargado de tensiones que podrían cambiar por completo la convivencia dentro del encierro.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este martes 27 de enero?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:15 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:00 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:00 horas.
- Corazón Negro: 17:45 horas.
- Dale Play Verano (Estreno): 18:30 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Aguas de Oro: 21:35 horas.
- Reunión de Superados: 22:20 horas.
- El Internado: 23:10 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.
