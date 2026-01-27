El Jardín de Olivia - Capítulo 220: Omar es víctima de un chantaje

27 en. 2026 - 17:35 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) estaba con Vanessa (Begoña Basauri) cuando recibió un mensaje de texto anónimo: "Yo sé lo que hiciste. Mataste a Bernardita Vial".

Las primeras sospechas recayeron en la familia Guerrero. ¿Es posible que Diana (Nicole Espinoza) lo esté amenazando para ayudar a Raúl (César Caillet)?

Pero un nuevo mensaje reveló que todo se trataba de dinero. En específico, Droguett tiene que pagar $85 millones si no quiere que se divulgue información secreta.

El Jardín de Olivia / Mega

Clemente se la juega por Samuel

Al saber que su padre quiere reclamar la custodia de Samuel (Simón Beltrán), Clemente (Pipo Gormaz) le hizo una pequeña visita a Luis Emilio (Alejandro Trejo).

El mayor de los hermanos Walker fue claro: si Luis Emilio va a juicio, él revelará en tribunales todas las barbaridades que ha hecho en contra de Diana y su familia. Eso no solo impediría que el adolescente sea reubicado, sino que también arruinaría la reputación del patriarca.