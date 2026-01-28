El Jardín de Olivia - Capítulo 221: Bastián y Santana unen fuerzas

28 en. 2026 - 17:45 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, el comisario Santana (Matías Oviedo) necesita acercarse a Omar (César Sepúlveda) y pensó que Bastián (Alonso Quintero) podría ser el hombre que necesita.

El problema es que el joven está convenientemente encerrado en una clínica de rehabilitación. Hasta allá fue el policía para revelarle sus sospechas sobre el homicidio de Bernardita (Catalina Guerra) y, al mismo tiempo, convencerlo de prestarle su ayuda para resolver el caso.

Bastián aceptó, pero debe salir de la clínica cuanto antes. El consejo de Gabriel fue seguir todas las instrucciones de su médico para recibir el alta porque, de escaparse, solo complicaría las cosas.

El Jardín de Olivia / Mega

Vanessa contra Leonor

Leonor (Romina Norambuena) interrumpió una reunión entre Vanessa (Begoña Basauri) y Jessica (Ignacia Sepúlveda) porque sabía que su amiga corría peligro.

Una vez que la secretaria se quedó a solas con la ex de Clemente (Pipo Gormaz), le rogó no ser cómplice de un abusador, lo que le valió una amenaza de perder su trabajo.