Programación de Mega para este jueves 29 de enero: Cono el horario de Aguas de Oro

Programación de Mega para este jueves 29 de enero: Cono el horario de Aguas de Oro mega

Este jueves 29 de enero podrás disfrutar de nuevos y emocionantes capítulos de tus teleseries favoritas de Mega.

En El Jardín de OliviaVanessa (Begoña Basauri) no podrá ocultar su molestia con Omar (César Sepúlveda), luego de que Leonor (Romina Norambuena) la confrontara. 

Y durante la franja nocturna, tendremos nuevos episodios claves en Aguas de Oro y Reunión de Superados, mientras El Internado vivirá un capítulo que reordenará las relaciones y tensará aún más la convivencia entre los participantes.

¿Cómo es la programación de Mega este jueves 29 de enero?

