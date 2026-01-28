Programación de Mega para este jueves 29 de enero: Cono el horario de Aguas de Oro
mega
Este jueves 29 de enero podrás disfrutar de nuevos y emocionantes capítulos de tus teleseries favoritas de Mega.
En El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) no podrá ocultar su molestia con Omar (César Sepúlveda), luego de que Leonor (Romina Norambuena) la confrontara.
Y durante la franja nocturna, tendremos nuevos episodios claves en Aguas de Oro y Reunión de Superados, mientras El Internado vivirá un capítulo que reordenará las relaciones y tensará aún más la convivencia entre los participantes.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este jueves 29 de enero?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:15 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:00 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:00 horas.
- Corazón Negro: 17:45 horas.
- Dale Play Verano: 18:30 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Aguas de Oro: 21:35 horas.
- Reunión de Superados: 22:20 horas.
- El Internado: 23:10 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.
Leer más de