"¡Yo tenía razón!": Bastián acepta colaborar en la investigación de Santana en El Jardín de Olivia

28 en. 2026 - 17:42 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Santana (Matías Oviedo) quiere unir a Bastián (Alonso Quintero) a su causa, pero el joven casi fue convencido por los médicos de que las sospechas sobre el crimen de su madre son solo paranoia.

El comisario le hizo una visita, haciéndole ver que nunca estuvo equivocado. "Hay piezas que no calzan y cada día que pasa, me doy cuenta que esta investigación está intervenida y que probablemente estamos inculpando al hombre equivocado. Yo creo que Omar Droguett fue el que asesinó a tu mamá".

¿Cómo saldrá Bastián de la clínica?

Esta era la validación que Basti necesitaba. Sin embargo, la clínica de rehabilitación se convirtió en un problema.

El Jardín de Olivia / Mega

"¡Yo tenía razón! ¡Omar fue el que mató a mi mamá y él arregló todo este chanchullo para encerrarme acá! Tú me tienes que sacar de acá. Tienes que encargarte de sacarme de acá ahora mismo. (...) Yo puedo acercarme a Omar y sacarle la verdad", prometió el joven.

El comisario lo necesita afuera, pero no deben levantar sospechas, así que sugirió un camino distinto. "Si te vamos a sacar de acá, lo vamos a hacer bien. Haz todo lo que te digan, pórtate bien y cuando se convenzan de que estás mejor, sales de acá y tú y yo hacemos caer a Omar", propuso.