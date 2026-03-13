"Te vas a acordar de lo felices que fuimos juntas": El especial regalo de despedida de Karina a Nacha en EJDO

13 mar. 2026 - 17:22 hrs.

En el capítulo 252 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) llega al departamento de Ignacia (Cota Castelblanco) con profunda alegría luego de que evitara ir a la cárcel.

Sin embargo, su energía positiva contrastaba enormemente con la pena de la hermana de Clemente (Pipo Gormaz) tras el acuerdo al que tuvo que llegar con Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Consciente de aquello, la joven tomó valentía para contarle toda la verdad a su pareja: deben terminar.

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La desgarradora despedida entre Karina e Ignacia en El Jardín de Olivia

Resignadas ante el difícil panorama que significa estar juntas, ambas rompen en profundo llanto, en el cual prometen no dejar de amarse.

En eso, Karina saca de su mano uno de sus anillos y se lo coloca a Nacha como una suerte de regalo de despedida.

"Quiero que te quedes con esto, quiero que me prometas que cada vez que estés triste, que te sientas sola, lo vas a mirar y te vas a acordar de lo maravillosa que fue esta historia, de lo felices que fuimos juntas", le dice.