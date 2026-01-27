Programación de Mega para este miércoles 28 de enero: ¿Cuál será el horario de Reunión de Superados?
¡Atención, fanáticos! Este miércoles 28 de enero podrás disfrutar de nuevos capítulos de tus teleseries favoritas de Mega.
En El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) y Jessica (Ignacia Sepúlveda) tendrán una reunión de trabajo. Será entonces que la ex de Omar (César Sepúlveda) aprovechará de "aconsejar" sobre el futuro a su joven colega.
La franja nocturna estará marcada por capítulos clave, con Aguas de Oro y Reunión de Superados avanzando en sus principales conflictos, mientras El Internado presentará un episodio donde las tensiones y decisiones de los participantes podrían modificar la dinámica de convivencia dentro del encierro.
¿Cómo es la programación de Mega este miércoles 28 de enero?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:15 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:00 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:00 horas.
- Corazón Negro: 17:45 horas.
- Dale Play Verano (Estreno): 18:30 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Aguas de Oro: 21:35 horas.
- Reunión de Superados: 22:20 horas.
- El Internado: 23:10 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.
