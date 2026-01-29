Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Programación de Mega para este viernes 30 de enero: ¿A qué hora se emitirá Camino a Viña?

  • Por Mega
Programación de Mega para este viernes 30 de enero: ¿A qué hora se emitirá Camino a Viña? mega

Este viernes 30 de enero, Mega emitirá un nuevo capítulo de El Jardín de Olivia, una entrega que promete remecer la historia.

En este episodio, Omar (César Sepúlveda) dejará atrás el impasse con Vanessa (Begoña Basauri). El encuentro con Leonor (Romina Norambuena) pasará a segundo plano cuando el chantajista se comunique nuevamente con él.

Lo más visto de El Jardín de Olivia

Y en el horario prime podrás disfrutar de una nueva entrega de Camino a Viña, en el que Karen Doggenweiler y Rafael Araneda entrevistarán a Ana Torroja, Patricia Manterola y Fey.

Ir a la siguiente nota

¿Cómo será la programación de Mega este viernes 30 de enero?

Todo sobre Programación

Leer más de

Minuto a minuto