Programación de Mega para este viernes 30 de enero: ¿A qué hora se emitirá Camino a Viña?
Este viernes 30 de enero, Mega emitirá un nuevo capítulo de El Jardín de Olivia, una entrega que promete remecer la historia.
En este episodio, Omar (César Sepúlveda) dejará atrás el impasse con Vanessa (Begoña Basauri). El encuentro con Leonor (Romina Norambuena) pasará a segundo plano cuando el chantajista se comunique nuevamente con él.
Y en el horario prime podrás disfrutar de una nueva entrega de Camino a Viña, en el que Karen Doggenweiler y Rafael Araneda entrevistarán a Ana Torroja, Patricia Manterola y Fey.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este viernes 30 de enero?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:15 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:00 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:10 horas.
- Corazón Negro: 18:00 horas.
- Dale Play Verano: 18:30 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Camino a Viña 22:30 horas.
- Del mar al paladar: 00:00 horas.
- Reunión de Superados (lo mejor): 01:00 horas.
