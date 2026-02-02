Logo Mega

Programación de Mega para este martes 3 de febrero: ¿A qué hora se emitirá Reunión de Superados?

  • Por Mega
Este martes 3 de febrero Mega emitirá nuevos y emocionantes capítulos de tus teleseries favoritas.

En El Jardín de Olivia, Jessica (Ignacia Sepúlveda) se quedará intranquila tras la revelación de Leonor (Romina Norambuena) y le preguntará a Luis Emilio (Alejandro Trejo) la razón por la cual tuvo un ascenso tan meteórico.

Y en el bloque nocturno, podrás disfrutar de nuevas entregas de Aguas de Oro y Reunión de Superados, cerrando la jornada con un imperdible capítulo de El Internado.

¿Cómo es la programación de Mega este martes 3 de febrero?

