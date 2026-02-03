Programación de Mega para este miércoles 4 de febrero: Conoce el horario de Aguas de Oro
Este miércoles 4 de febrero, Mega ofrecerá una jornada cargada de estrenos, con capítulos que profundizan los conflictos y revelaciones que vienen marcando a sus teleseries.
En El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) querrá darle una lección a Leonor (Romina Norambuena) porque nadie se puede interponer en sus planes sin recibir un castigo.
La noche continuará con nuevos capítulos de Aguas de Oro y Reunión de Superados, para luego cerrar la jornada con un imperdible episodio de El Internado, donde las tensiones del encierro seguirán escalando.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este miércoles 4 de febrero?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:15 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:00 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:00 horas.
- Corazón Negro: 17:45 horas.
- Dale Play Verano: 18:30 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Aguas de Oro: 21:35 horas.
- Reunión de Superados: 22:20 horas.
- El Internado: 23:10 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.
