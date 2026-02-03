Logo Mega

Programación de Mega para este miércoles 4 de febrero: Conoce el horario de Aguas de Oro mega

Este miércoles 4 de febrero, Mega ofrecerá una jornada cargada de estrenos, con capítulos que profundizan los conflictos y revelaciones que vienen marcando a sus teleseries.

En El Jardín de Olivia,  Luis Emilio (Alejandro Trejo) querrá darle una lección a Leonor (Romina Norambuena) porque nadie se puede interponer en sus planes sin recibir un castigo.

La noche continuará con nuevos capítulos de Aguas de Oro y Reunión de Superados, para luego cerrar la jornada con un imperdible episodio de El Internado, donde las tensiones del encierro seguirán escalando.

¿Cómo es la programación de Mega este miércoles 4 de febrero?

