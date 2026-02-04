Programación de Mega para este jueves 5 de febrero: Revisa el horario de Reunión de Superados

04 feb. 2026 - 21:30 hrs.

¡Atención, fanáticos! Este jueves 5 de febrero podrás disfrutar de nuevos y emocionantes capítulos de tus teleseries favoritas.

En El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) llamará incesantemente a la puerta de Leonor (Romina Norambuena) porque tendrá el presentimiento de que Luis Emilio (Alejandro Trejo) atacará.

La jornada continuará con nuevas entregas de Aguas de Oro y Reunión de Superados, para luego cerrar con un nuevo capítulo de El Internado, donde el clima dentro del encierro seguirá volviéndose cada vez más tenso.

¿Cómo es la programación de Mega este jueves 5 de febrero?

