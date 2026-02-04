Programación de Mega para este jueves 5 de febrero: Revisa el horario de Reunión de Superados
¡Atención, fanáticos! Este jueves 5 de febrero podrás disfrutar de nuevos y emocionantes capítulos de tus teleseries favoritas.
En El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) llamará incesantemente a la puerta de Leonor (Romina Norambuena) porque tendrá el presentimiento de que Luis Emilio (Alejandro Trejo) atacará.
La jornada continuará con nuevas entregas de Aguas de Oro y Reunión de Superados, para luego cerrar con un nuevo capítulo de El Internado, donde el clima dentro del encierro seguirá volviéndose cada vez más tenso.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este jueves 5 de febrero?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:15 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:00 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:00 horas.
- Corazón Negro: 17:45 horas.
- Dale Play Verano: 18:30 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Aguas de Oro: 21:35 horas.
- Reunión de Superados: 22:20 horas.
- El Internado: 23:10 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.
