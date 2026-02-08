Programación de Mega para este lunes 9 de febrero: Conoce el horario de El Jardín de Olivia

08 feb. 2026 - 21:30 hrs.

Este lunes 9 de febrero, no te pierdas impactantes capítulos de las teleseries de Mega y una nueva edición de El Internado.

En El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) y Clemente (Pipo Gormaz) seguirán su desesperada búsqueda para encontrar a Olivia (Violeta Silva).

Y en el bloque nocturno, podrás disfrutar de nuevas entregas de Aguas de Oro y Reunión de Superados, cerrando la jornada con un imperdible capítulo de El Internado.

¿Cómo es la programación de Mega este lunes 9 de febrero?

