Programación de Mega para este lunes 9 de febrero: Conoce el horario de El Jardín de Olivia
Mega
Este lunes 9 de febrero, no te pierdas impactantes capítulos de las teleseries de Mega y una nueva edición de El Internado.
En El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) y Clemente (Pipo Gormaz) seguirán su desesperada búsqueda para encontrar a Olivia (Violeta Silva).
Y en el bloque nocturno, podrás disfrutar de nuevas entregas de Aguas de Oro y Reunión de Superados, cerrando la jornada con un imperdible capítulo de El Internado.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este lunes 9 de febrero?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:15 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:00 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:00 horas.
- Corazón Negro: 17:45 horas.
- Dale Play Verano: 18:30 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Aguas de Oro: 21:35 horas.
- Reunión de Superados: 22:20 horas.
- El Internado: 23:10 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.
Leer más de