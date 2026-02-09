Programación de Mega para este martes 10 de febrero: ¿A qué hora se emitirá Reunión de Superados?

09 feb. 2026 - 21:30 hrs.

Este martes 10 de febrero Mega emitirá nuevos y emocionantes capítulos de tus teleseries favoritas.

En El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) le pondrá límites a Pepa (Katyna Huberman), luego de que armara un escándalo en casa de Diana (Nicole Espinoza) en plena búsqueda de Olivia (Violeta Silva).

Y la noche continuará con nuevos capítulos de Aguas de Oro y Reunión de Superados, para luego cerrar la jornada con un imperdible episodio de El Internado, donde las tensiones del encierro seguirán escalando.

¿Cómo es la programación de Mega este martes 10 de febrero?

