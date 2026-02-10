Programación de Mega este miércoles 11 de febrero: Conoce el horario de Aguas de Oro
Este miércoles 11 de febrero, Mega vivirá una jornada marcada por la emoción y las definiciones.
En El Jardín de Olivia, Burgos (Juan Carlos Cáceres) regresará al café donde secuestraron a Gonzalo (Juan Carlos Maldonado), pero se llevará una sorpresa.
La jornada también estará protagonizada por nuevos capítulos de Aguas de Oro y Reunión de Superados, donde los conflictos alcanzarán momentos clave, junto a un imperdible episodio de El Internado, que seguirá sorprendiendo con decisiones dentro del encierro.
¿Cómo es la programación de Mega este miércoles 11 de febrero?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:15 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:00 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:00 horas.
- Corazón Negro: 17:45 horas.
- Dale Play Verano: 18:30 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Aguas de Oro: 21:35 horas.
- Reunión de Superados: 22:20 horas.
- El Internado: 23:10 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.
