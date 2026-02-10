Programación de Mega este miércoles 11 de febrero: Conoce el horario de Aguas de Oro

10 feb. 2026 - 21:30 hrs.

Este miércoles 11 de febrero, Mega vivirá una jornada marcada por la emoción y las definiciones.

En El Jardín de Olivia, Burgos (Juan Carlos Cáceres) regresará al café donde secuestraron a Gonzalo (Juan Carlos Maldonado), pero se llevará una sorpresa.

La jornada también estará protagonizada por nuevos capítulos de Aguas de Oro y Reunión de Superados, donde los conflictos alcanzarán momentos clave, junto a un imperdible episodio de El Internado, que seguirá sorprendiendo con decisiones dentro del encierro.

¿Cómo es la programación de Mega este miércoles 11 de febrero?

