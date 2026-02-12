"Tal vez pueda encontrar una compañera...": Luis Emilio sacó su lado más "romántico" con Jessica en EJDO

12 feb. 2026 - 17:22 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Jessica (Ignacia Sepúlveda) y Luis Emilio (Alejandro Trejo) terminaron con éxito una reunión de negocios en casa de los Walker, pero cuando los inversionistas se fueron, el empresario quiso hablar de temas más personales.

En esa mansión enorme, Luis Emilio habló de lo "solo" que se siente sin Bernardita (Catalina Guerra) y sus hijos. "Soy un hombre romántico y tal vez pueda encontrar una compañera que pueda compartir mis cosas más personales. (...) ¿Tú crees que yo más adelante pueda encontrar a una persona que se pueda sentir atraída por un hombre como yo?", le preguntó a la joven.

Sin darse cuenta de las indirectas de su jefe, Jessica lo alentó a pensar en que, más pronto que tarde, sí podría encontrar una pareja.

El Jardín de Olivia / Mega

La sombra de Bastián

Lo que más le interesaba a Walker era saber si la periodista pensaba en alguien más. Para su desdicha, Jessica sigue enamorada de Bastián (Alonso Quintero) aunque diga que solo se enfoca en el trabajo.

"Usted más que nadie sabe lo difícil que es olvidarse de alguien con quien vivió cosas tan fuertes", señaló la joven, confirmándole a Luis Emilio que tiene que sacar a su hijo del camino si quiere "conquistarla".