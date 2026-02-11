Programación de Mega este jueves 12 de febrero: ¿Cuál será el horario de El Jardín de Olivia?
¡Atención, fanáticos! Este jueves 12 de febrero podrás disfrutar de nuevas entregas de tus teleseries favoritas de Mega.
En El Jardín de Olivia, Leonor (Romina Norambuena) le suplicará a Bastián (Alonso Quintero) que no deje a Jessica (Ignacia Sepúlveda).
La noche continuará con nuevos capítulos de Aguas de Oro y Reunión de Superados, para luego cerrar la jornada con un imperdible episodio de El Internado, donde las tensiones del encierro seguirán escalando.
¿Cómo es la programación de Mega este jueves 12 de febrero?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:15 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:00 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:00 horas.
- Corazón Negro: 17:45 horas.
- Dale Play Verano: 18:30 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Aguas de Oro: 21:35 horas.
- Reunión de Superados: 22:20 horas.
- El Internado: 23:10 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.
