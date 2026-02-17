Programación de Mega para este miércoles 18 de febrero: Conoce el horario de El Jardín de Olivia
Este miércoles 18 de febrero, Mega presenta una nueva jornada marcada por intensas emociones, conflictos decisivos y giros inesperados en sus teleseries.
En El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) seguirá arrastrando culpa por el crimen de Bernardita (Catalina Guerra), incluso si Vanessa (Begoña Basauri) insiste en que ellos no tienen responsabilidad en lo que sucedió.
La noche continuará con nuevos episodios de Aguas de Oro y Reunión de Superados, que seguirán desarrollando sus principales conflictos, para luego cerrar la jornada con un imperdible capítulo de El Internado, donde las tensiones dentro del encierro prometen seguir aumentando.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este miércoles 18 de febrero?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:15 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:00 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:00 horas.
- Corazón Negro: 17:45 horas.
- Dale Play Verano: 18:30 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Aguas de Oro: 21:35 horas.
- Reunión de Superados: 22:20 horas.
- El Internado: 23:10 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.
