Programación de Mega para este miércoles 18 de febrero: Conoce el horario de El Jardín de Olivia

Este miércoles 18 de febrero, Mega presenta una nueva jornada marcada por intensas emociones, conflictos decisivos y giros inesperados en sus teleseries.

En El Jardín de OliviaOmar (César Sepúlveda) seguirá arrastrando culpa por el crimen de Bernardita (Catalina Guerra), incluso si Vanessa (Begoña Basauri) insiste en que ellos no tienen responsabilidad en lo que sucedió. 

La noche continuará con nuevos episodios de Aguas de Oro y Reunión de Superados, que seguirán desarrollando sus principales conflictos, para luego cerrar la jornada con un imperdible capítulo de El Internado, donde las tensiones dentro del encierro prometen seguir aumentando.

¿Cómo es la programación de Mega este miércoles 18 de febrero?

