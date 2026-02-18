Logo Mega

Programación de Mega para este jueves 19 de febrero: A esta hora se emitirá Aguas de Oro

Programación de Mega para este jueves 19 de febrero: A esta hora se emitirá Aguas de Oro

¡Atención, fanáticos! Este jueves 19 de febrero podrás disfrutar de nuevos y emocionantes capítulos de tus teleseries favoritas de Mega.

En El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) querrá ser honesto con Leonor (Romina Norambuena), la única que ha logrado sacar su mejor versión. En medio de su crisis por la muerte de Bernardita (Catalina Guerra), Droguett le revelará qué es lo que lo tiene tan angustiado hace semanas.

La jornada continuará con nuevas entregas de Aguas de Oro y Reunión de Superados, para luego cerrar con un nuevo capítulo de El Internado, donde el clima dentro del encierro seguirá volviéndose cada vez más tenso.

¿Cómo es la programación de Mega este jueves 19 de febrero?

