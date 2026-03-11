Programación de Mega para este jueves 12 de marzo: ¿A qué hora se emitirá El Jardín de Olivia?

11 mar. 2026 - 21:30 hrs.

¡Atención, fanáticos! Este jueves 12 de marzo Mega emitirá nuevos capítulos de tus teleseries favoritas.

En El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) le advertirá a su hija Ignacia (Cota Castelblanco) que Karina podría estar hasta por cinco años en la cárcel por su caso de "obstrucción a la justicia".

La jornada continuará con nuevas entregas de Aguas de Oro y Reunión de Superados, para luego cerrar con un nuevo capítulo de El Internado, donde el clima dentro del encierro seguirá volviéndose cada vez más tenso.

¿Cómo es la programación de Mega este jueves 12 de marzo?

