Programación de Semana Santa de Mega: ¿Qué teleseries se emitirán durante estos días?

30 mar. 2026 - 15:45 hrs.

Este fin de semana los chilenos y chilenas se preparan para lo que será el primer fin de semana largo de este 2026, por lo que Mega tiene una programación especial y sus teleseries no son la excepción.

Cabe destacar que Semana Santa se conmemora en estos días, por lo que las actividades laborales, en su mayoría, cesarán este viernes 3 de abril en el denominado Viernes Santo.

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Aunque varios aprovechan para visitar a familiares y viajar, hay un gran porcentaje que prefiere descansar y, para hacerlo de mejor manera, Mega tiene preparada una programación muy entretenida.

¿Qué teleseries dará Mega durante Semana Santa?

Las modificaciones en Mega comenzarán desde el jueves 2 de abril, ya que Detrás del Muro pasará a este día, por lo que no se emitirá Aguas de Oro, ni Reunión de Superados.

Asimismo, el viernes 3 de abril Mega solo emitirá una recopilación de lo mejor de El Jardín de Olivia a las 15:30 horas, mientras que en la tarde podrás disfrutar de "Mi Villano Favorito" a las 16:30 y "Rápidos y Furiosos 8" a las 18:20 horas.

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