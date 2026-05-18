Salvando a Ema en el podio de las teleseries verticales: Estos son sus resultados a una semana del estreno

18 may. 2026 - 13:50 hrs.

A una semana de su estreno, la primera teleserie vertical de MegaShorts, Salvando a Ema, consolida su impacto en plataformas digitales y ya supera los 32,5 millones de reproducciones totales.

La producción acumula más de 921 mil “me gusta” y más de 6,6 mil comentarios que destacan la historia, el formato ágil y las actuaciones, reconociendo el sello del Área Dramática de Mega trasladado al formato vertical.

El éxito de Salvando a Ema

En Salvando a Ema, Juanita Ringeling interpreta a Mariana, una enfermera atrapada en una trama de suspenso mientras intenta proteger a Ema, una guagua amenazada por la ambiciosa Andrea (Antonia Santa María) y su secuaz Esteban (Mario Horton).

Salvando a Ema

Otro de los puntos destacados es que Salvando a Ema ha sido compartida más de 11 mil veces por usuarios en redes sociales.

Con estas cifras, Salvando a Ema se posiciona en solo siete días en el segundo lugar de visualizaciones dentro de las principales apuestas de ficción vertical estrenadas en plataformas digitales en Chile.

MegaShorts es un formato desarrollado especialmente para plataformas digitales por el Área Dramática de Mega que encabeza Quena Rencoret. Cuenta con la producción ejecutiva de Patricio López y el guion de Rodrigo Cuevas y Stavros Mosjos.

Salvando a Ema está disponible en todas las plataformas digitales de Mega: el sitio de Mega.cl, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook y Mega Go.

Todo sobre Salvando a Ema