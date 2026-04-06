Programación de Mega para este martes 7 de abril: Este es el horario del capítulo de El Jardín de Olivia
¡Atención, fanáticos! Este martes 7 de abril podrás disfrutar de nuevas entregas de tus teleseries favoritas de Mega.
En El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) encontrará a Joaquín (Francisco Dañobeitia) en una comprometedora situación, mientras que Luis Emilio (Alejandro Trejo) planea el fin de Omar (César Sepúlveda).
Y durante la franja nocturna, tendremos nuevos episodios claves en Aguas de Oro y Reunión de Superados, mientras El Internado vivirá un capítulo que tensará aún más la convivencia entre los participantes.
¿Cuál es la programación de Mega este martes 7 de abril?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:30 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:15 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Aguas de Oro: 21:40 horas.
- Reunión de Superados: 22:25 horas.
- El Internado: 23:20 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.
