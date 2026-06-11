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Programación de Mega para este viernes 12 de junio: Revisa el horario de Detrás del Muro mega

Programación de Mega para este viernes 12 de junio: Revisa el horario de Detrás del Muro

  • Por Mega

Este viernes 12 de junio, Mega emitirá una nueva y emocionante entrega de El Jardín de Olivia, la exitosa teleserie diurna.

En esta entrega, Franco (Emilio Edwards) intentará terminar se relación con Luis Emilio (Alejandro Trejo).

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Y en el horario prime, la programación dará paso al humor con un nuevo capítulo de Detrás del Muro, el exitoso espacio liderado por Kike Morandé, que contará con Sebastián "Lindorfo" Jiménez como gran invitado.

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¿Cómo es la programación de Mega este viernes 12 de junio?

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