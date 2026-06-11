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Programación de Mega para este viernes 12 de junio: Revisa el horario de Detrás del Muro
Este viernes 12 de junio, Mega emitirá una nueva y emocionante entrega de El Jardín de Olivia, la exitosa teleserie diurna.
En esta entrega, Franco (Emilio Edwards) intentará terminar se relación con Luis Emilio (Alejandro Trejo).
Y en el horario prime, la programación dará paso al humor con un nuevo capítulo de Detrás del Muro, el exitoso espacio liderado por Kike Morandé, que contará con Sebastián "Lindorfo" Jiménez como gran invitado.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este viernes 12 de junio?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:00 horas.
- La Hora de Jugar: 16:00 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:35 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Detrás del Muro: 22:10 horas.
- Reunión de Superados: 00:30 horas
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