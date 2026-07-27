Programación de Mega para este martes 28 de julio: ¿A qué hora se emitirá El Jardín de Olivia?

27 jul. 2026 - 21:30 hrs.

Este martes 28 de julio, Mega emitirá nuevos capítulos de sus exitosas producciones de ficción y reality, con una programación marcada por importantes giros en sus historias.

En El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) hará gala de una completa falta de sensibilidad y se presentará en el hospital donde Karina (Jacinta Rodríguez) fue internada tras el incendio.

Más adelante, la programación continuará con un nuevo episodio de Reunión de Superados. Luego será el turno de Volverías con tu Ex? 2, donde la convivencia en la casona seguirá intensificándose entre nuevos conflictos, inesperados acercamientos y decisiones que podrían cambiar el destino de los participantes.

¿Cómo será la programación de Mega este martes 28 de julio?

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