Programación de Mega para este miércoles 24 de junio: Revisa cuándo se emitirá Reunión de Superados

23 jun. 2026 - 21:30 hrs.

Este miércoles 24 de junio, Mega continuará acompañando las tardes de los televidentes con nuevos capítulos de sus principales producciones de ficción y reality, donde los personajes enfrentarán importantes desafíos y decisiones que podrían cambiar el rumbo de sus historias.

En El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) le pedirá dinero a Vanessa (Begoña Basauri) para evitar que entreguen a Clemente (Pipo Gormaz) con la policía.

Más tarde será el turno de un nuevo capítulo de Reunión de Superados, para luego dar paso a Volverías con tu Ex? 2, donde las historias continuarán avanzando entre conflictos, reencuentros, acercamientos inesperados y decisiones que podrían marcar el futuro de los participantes dentro y fuera del encierro.

¿Cómo será la programación de Mega este miércoles 24 de junio?

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