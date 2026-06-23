Programación de Mega para este miércoles 24 de junio: Revisa cuándo se emitirá Reunión de Superados
Este miércoles 24 de junio, Mega continuará acompañando las tardes de los televidentes con nuevos capítulos de sus principales producciones de ficción y reality, donde los personajes enfrentarán importantes desafíos y decisiones que podrían cambiar el rumbo de sus historias.
En El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) le pedirá dinero a Vanessa (Begoña Basauri) para evitar que entreguen a Clemente (Pipo Gormaz) con la policía.
Más tarde será el turno de un nuevo capítulo de Reunión de Superados, para luego dar paso a Volverías con tu Ex? 2, donde las historias continuarán avanzando entre conflictos, reencuentros, acercamientos inesperados y decisiones que podrían marcar el futuro de los participantes dentro y fuera del encierro.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este miércoles 24 de junio?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:00 horas.
- La Hora de Jugar: 16:00 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:35 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:30 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:15 horas.
- El Juicio de los ex: 00:00 horas.