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Programación de Mega para este sábado 15 de agosto: ¿A qué hora ver el segundo capítulo de Coliseo?
Este sábado 15 de agosto, Mega ofrecerá una programación pensada para toda la familia, con espacios dedicados a la cultura, el deporte y el entretenimiento. La jornada combinará historias, competencia y diversión a lo largo del día.
Durante la tarde, los televidentes podrán disfrutar de la gran parrilla cultural que ofrece Mega y un recorrido por nuestro país, juntando distintas tradiciones, fiestas y mucho más.
Y en el horario estelar, la entretención continuará con el segundo capítulo de Coliseo, el programa de humor conducido por Cote Quintanilla, que busca al o la nueva comediante que pisará el escenario del Festival de Viña del Mar.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este sábado 15 de agosto?
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- Acceso a lo Nuestro: 15:00 horas.
- A qué Costo: 16:00 horas.
- Tesoros de mi Barrio: 17:00 horas.
- Viajando Ando: 18:00 horas.
- Nuestras Fiestas: 19:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Coliseo: 22:10 horas.
- Travel App: 00:15 horas.
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