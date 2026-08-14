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Programación de Mega para este sábado 15 de agosto: ¿A qué hora ver el segundo capítulo de Coliseo? mega

Programación de Mega para este sábado 15 de agosto: ¿A qué hora ver el segundo capítulo de Coliseo?

  • Por Matías Rivera

Este sábado 15 de agosto, Mega ofrecerá una programación pensada para toda la familia, con espacios dedicados a la cultura, el deporte y el entretenimiento. La jornada combinará historias, competencia y diversión a lo largo del día.

Durante la tarde, los televidentes podrán disfrutar de la gran parrilla cultural que ofrece Mega y un recorrido por nuestro país, juntando distintas tradiciones, fiestas y mucho más. 

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Y en el horario estelar, la entretención continuará con el segundo capítulo de Coliseo, el programa de humor conducido por Cote Quintanilla, que busca al o la nueva comediante que pisará el escenario del Festival de Viña del Mar

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¿Cómo es la programación de Mega este sábado 15 de agosto?

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