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Nobleza de Diana le jugó una mala pasada: No quiso tirar contra Luis Emilio y él la hirió gravemente en EJDO

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 357 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) logró acorralar a Luis Emilio (Alejandro Trejo) en la casa de Colina. Bastián (Alonso Quintero) redujo a Félix (Matías Schudeck), dejando al empresario completamente vulnerable. 

"Me rindo, Diana. Si tú quieres, voy ahora mismo a entregarme", le dijo Walker con las manos en alto a la joven, que lo apuntaba con un arma. 

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¿Debía dispararle a Luis Emilio? Bastián le rogaba que lo hiciera, pero ella bajó la pistola: "No lo puedo matar. Nosotros no somos como él... hay que esperar que la policía venga y se lo lleve de vuelta a la cárcel". Ese fue su gran error. 

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Ignacia debe responder

El breve momento de piedad se convirtió en una oportunidad para el criminal, quien sacó la pistola que escondía en el bolsillo y tiró directamente hacia el pecho de Diana. 

Guerrero cayó al suelo y en respuesta, Ignacia tomó la pistola y disparó contra su padre y Félix, pero no pudo evitar que huyeran. En lugar de perseguirlos, decidió quedarse con la pareja de su hermano para tratar de contener la herida. 

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