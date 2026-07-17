Programación de Mega para este sábado 18 de julio: Cobertura especial por sistema frontal
Este sábado 18 de julio, Mega reforzará su cobertura especial para acompañar a los televidentes con información en tiempo real sobre el sistema frontal que afecta a gran parte del país.
Con equipos desplegados en distintas regiones, el canal realizará un amplio seguimiento a las lluvias, fuertes vientos, marejadas y otras emergencias que se registren durante la jornada, entregando reportes en directo desde las zonas más afectadas.
Debido al desarrollo de este evento meteorológico, la programación de Mega podrá experimentar modificaciones para privilegiar la cobertura de las contingencias y mantener informada a la audiencia sobre la evolución del sistema frontal y sus efectos en el territorio nacional.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este sábado 18 de julio?
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- Acceso a lo nuestro: 16:00 horas.
- Tesoros de mi barrio: 17:00 horas.
- Viajando Ando: 18:00 horas.
- Nuestras Fiestas: 19:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Meganoticias Especial Prensa: 22:35 horas.
- Travel App: 00:30 horas.
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