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Programación de Mega para este viernes 31 de julio: Revisa el horario de Detrás del Muro mega

Programación de Mega para este viernes 31 de julio: Revisa el horario de Detrás del Muro

  • Por Mega

Este viernes 31 de julio, Mega ofrecerá una jornada de entretención con nuevos capítulos de El Jardín de Olivia y Detrás del Muro.

En El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) logrará dar con la clave de la caja fuerte, tras entrar por la ventana del despacho de su padre. 

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Más tarde, el humor se tomará la pantalla con un nuevo capítulo de Detrás del Muro. En esta oportunidad, el exitoso programa conducido por Kike Morandé recibirá al actor Diego Muñoz, quien participará en una serie de divertidos sketches junto al elenco del espacio.

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¿Cómo es la programación de Mega este viernes 31 de julio?

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