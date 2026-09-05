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Programación de Mega para este domingo 6 de septiembre: ¿Cuál será el horario de Atrapados 133?
Este domingo 6 de septiembre, Mega tendrá una jornada que combinará entretención, cultura e investigación, con una programación que ofrecerá distintas alternativas para acompañar a los televidentes durante el día.
La tarde estará marcada por una nueva entrega de De Paseo, espacio que invita a recorrer distintos lugares, conocer sus historias y descubrir nuevos rincones a través de la cultura y la entretención.
En horario estelar, la investigación se tomará la pantalla con un nuevo capítulo de Atrapados 133, programa conducido por Luis Ugalde que abordará diversos casos y situaciones policiales.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este domingo 6 de septiembre?
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- De Paseo: 16:00 horas.
- Detrás del Muro (Lo mejor): 18:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Atrapados 133: 22:25 horas.
- Atrapados 133 (Fina Selección): 23:40 horas.
- Volverías con tu Ex? 2 (Lo mejor): 00:30 horas.
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