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Programación de Mega para este domingo 6 de septiembre: ¿Cuál será el horario de Atrapados 133? mega

Programación de Mega para este domingo 6 de septiembre: ¿Cuál será el horario de Atrapados 133?

  • Por Mega

Este domingo 6 de septiembre, Mega tendrá una jornada que combinará entretención, cultura e investigación, con una programación que ofrecerá distintas alternativas para acompañar a los televidentes durante el día.

La tarde estará marcada por una nueva entrega de De Paseo, espacio que invita a recorrer distintos lugares, conocer sus historias y descubrir nuevos rincones a través de la cultura y la entretención.

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En horario estelar, la investigación se tomará la pantalla con un nuevo capítulo de Atrapados 133, programa conducido por Luis Ugalde que abordará diversos casos y situaciones policiales.

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¿Cómo será la programación de Mega este domingo 6 de septiembre?

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