Programación de Mega para este viernes 2 de octubre: ¿Cuándo se emitirá Detrás del Muro?

01 oct. 2026 - 21:30 hrs.

Este viernes 2 de octubre, Mega presentará nuevos capítulos de sus principales producciones, con historias que traerán inesperados encuentros y situaciones que podrían despertar sospechas entre sus protagonistas.

En La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) sospechará que Emilia (Octavia Bernasconi) lo comienza a querer.

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Y en horario prime, el humor se tomará nuevamente la pantalla con un nuevo capítulo de Detrás del Muro, espacio conducido por Kike Morandé, que llegará con nuevas situaciones para sorprender a los espectadores.

¿Cómo es la programación de Mega este viernes 2 de octubre?

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