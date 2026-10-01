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Programación de Mega para este viernes 2 de octubre: ¿Cuándo se emitirá Detrás del Muro?
Este viernes 2 de octubre, Mega presentará nuevos capítulos de sus principales producciones, con historias que traerán inesperados encuentros y situaciones que podrían despertar sospechas entre sus protagonistas.
En La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) sospechará que Emilia (Octavia Bernasconi) lo comienza a querer.
Y en horario prime, el humor se tomará nuevamente la pantalla con un nuevo capítulo de Detrás del Muro, espacio conducido por Kike Morandé, que llegará con nuevas situaciones para sorprender a los espectadores.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este viernes 2 de octubre?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa (lo mejor): 16:45 horas.
- La Baronesa: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Detrás del Muro: 22:00 horas.
- Volverías con tu Ex? 2 (lo mejor): 00:30 horas
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