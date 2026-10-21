"Estoy asustada y angustiada": Carolina necesita ayuda en su hogar tras verse afectada por los temporales

  • Por Matías Rivera

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Jairo Valdés y Nicolás Gutiérrez llegaron hasta la comuna de Pedro Aguirre Cerda para conocer la historia de Carolina. 

Y es que la mujer sufrió una serie de goteras durante los últimos temporales, además de quedar con el techo gravemente dañado a causa de las constantes filtraciones, quedando expuesta al frío de la noche y mañana. 

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Por lo mismo, los dos integrantes de Carmen Gloria: Fuerte y Claro fueron hasta su hogar para conocer más de su historia y saber cómo ayudarla. 

Carolina hogar
Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

Carolina necesita ayuda

Precisamente, Carolina vive sola con su hijo, quien tiene una discapacidad, por lo que la mujer se encuentra casi en su totalidad por su cuenta.

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"Sí, pues, estoy asustada y angustiada por lo que, esto no me va a volver a entrar el agua y para mí es difícil, porque entra el agua y yo soy la que tiene que acercar y se empiezan a caer las partes del techo", comentó la mujer. 

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