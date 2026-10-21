"Estoy asustada y angustiada": Carolina necesita ayuda en su hogar tras verse afectada por los temporales

21 oct. 2026 - 16:30 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Jairo Valdés y Nicolás Gutiérrez llegaron hasta la comuna de Pedro Aguirre Cerda para conocer la historia de Carolina.

Y es que la mujer sufrió una serie de goteras durante los últimos temporales, además de quedar con el techo gravemente dañado a causa de las constantes filtraciones, quedando expuesta al frío de la noche y mañana.

Por lo mismo, los dos integrantes de Carmen Gloria: Fuerte y Claro fueron hasta su hogar para conocer más de su historia y saber cómo ayudarla.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

Carolina necesita ayuda

Precisamente, Carolina vive sola con su hijo, quien tiene una discapacidad, por lo que la mujer se encuentra casi en su totalidad por su cuenta.

"Sí, pues, estoy asustada y angustiada por lo que, esto no me va a volver a entrar el agua y para mí es difícil, porque entra el agua y yo soy la que tiene que acercar y se empiezan a caer las partes del techo", comentó la mujer.

Todo sobre Carmen Gloria: Fuerte y Claro