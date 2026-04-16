Consuelo Schuster lo deja todo cantando "Ven Ven Ven" de Karen Paola en Dale Play

16 abr. 2026 - 18:40 hrs.

La música se tomó el escenario este jueves en Dale Play, donde Consuelo Schuster fue elegida por el equipo amarillo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción, lo que permite al soñador sumar $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para enfrentar el reto, la cantante interpretó el éxito "Ven Ven Ven" de la artista nacional Karen Paola.

Dale Play / Mega

El resultado

Con una actitud positiva y mucha energía, Consuelo Schuster hizo todo lo posible por alcanzar la mayor cantidad de aciertos.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la cantante logró siete respuestas correctas, permitiendo que su equipo sumara $35.000 al pozo de la soñadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play