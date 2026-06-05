¡Brígido! Leo Rey pasó al Karaoke Recargado y dio una interpretación magistral de "Azul" de Cristián Castro

05 jun. 2026 - 19:00 hrs.

En el capítulo 96 de Dale Play, Leo Rey se lució con una interpretación digna de un cantante de cumbia en Karaoke Recargado.



En esta dinámica, el participante debe completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción, lo que permite al soñador sumar $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para enfrentar el reto, la querida actriz nacional cantó el éxito "Azul" del cantante mexicano Cristián Castro.

Dale Play / MEGA

Leo Rey en Karaoke Recargado

Fue así como, haciendo uso de sus ya conocidos dotes de interpretación, Leo Rey se lució con su voz y encanto, realizando un Karaoke Recargado más que "brígido".

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la actriz logró 15 respuestas correctas, lo que permitió que su equipo sumara $75.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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