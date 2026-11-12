Con una rancagüina: Cote Quintanilla y los participantes de Dale Play aprenden a bailar "Latinos"

12 nov. 2026 - 19:01 hrs.

Este jueves, Yaritza Pincheira llegó a Dale Play con la ilusión de ganar dinero para financiar la producción de su primer disco musical.

Durante el juego Memorice Discoté, Cote Quintanilla recordó que la participante, de 30 años, es oriunda de Rancagua.

A raíz de esto, la animadora le pidió a Pincheira que enseñara a todos los presentes a bailar "Latinos", una particular coreografía que goza de gran popularidad en la Región de O'Higgins.

Dale Play / Mega

Dale Play aprende a bailar Latinos

Fue así como los participantes y la animadora siguieron los pasos de Yaritza y aprendieron la coreografía, mientras recibían los aplausos del público.

"Me parece increíble porque le habíamos fallado a los parientes de Rancagua y no me podía quedar con eso… Ahora todos vamos a estar en onda en un carrete en Rancagua", expresó Cote Quintanilla tras finalizar el baile.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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