Denisse Malebrán deslumbra con su talento vocal cantando "Un millón de amigos" de Roberto Carlos en Dale Play

11 nov. 2026 - 19:26 hrs.

Este miércoles, en Dale Play, Denisse Malebrán fue elegida por el equipo rojo para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras que faltan en una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para asumir el desafío, la cantante interpretó "Un millón de amigos", uno de los reconocidos éxitos del brasileño Roberto Carlos.

Dale Play / Mega

El resultado

Demostrando su talento vocal, Denisse Malebrán entregó lo mejor de sí sobre el escenario para conseguir la mayor cantidad de aciertos posibles.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló el resultado: la cantante consiguió 17 respuestas correctas, lo que permitió sumar $85.000 al pozo de la soñadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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