Por Nuestras Fiestas - Temporada 4 - Capítulo 5: Fiesta del Santo del Niche
En el nuevo capítulo de Por Nuestras Fiestas, conocimos la Fiesta del Santo de Niche, que mezcla celebraciones religiosas en Semana Santa, rancheras, cumbias, una "agüita milagrosa" y las tradicionales carreras a la chilena.
En la comuna de San Javier se realiza una festividad que mezcla la fe en un supuesto santo milagroso con las costumbres del campo y que tiene 100 años de antigüedad.
Martina es una joven competidora que tiene una historia de resiliencia y que tiene un rol fundamental en la celebración.
Una misteriosa agua
Los grupos musicales quieren lucirse en la Fiesta del Santo de Niche y buscan el "agüita milagrosa" que surge entre las rocas, pues los vecinos le atribuyen poderes curativos.
Ya con todo listo y dispuesto, los fieles llegan primero al velatorio de este personaje y, al amanecer, los jinetes le dan inicio a la cabalgata, mientras que una importante banda ambienta el lugar.
Finalmente, se realiza la carrera a la chilena y los que pierden tienen que pagar. Sin embargo, todo es parte de un festejo, por lo que terminan como amigos, bailando cumbia y comiendo comidas típicas del sector.
Leer más de