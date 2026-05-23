Por Nuestras Fiestas - Temporada 4 - Capítulo 5: Fiesta del Santo del Niche

23 may. 2026 - 20:00 hrs.

En el nuevo capítulo de Por Nuestras Fiestas, conocimos la Fiesta del Santo de Niche, que mezcla celebraciones religiosas en Semana Santa, rancheras, cumbias, una "agüita milagrosa" y las tradicionales carreras a la chilena.

En la comuna de San Javier se realiza una festividad que mezcla la fe en un supuesto santo milagroso con las costumbres del campo y que tiene 100 años de antigüedad.

Martina es una joven competidora que tiene una historia de resiliencia y que tiene un rol fundamental en la celebración.

Por Nuestras Fiestas

Una misteriosa agua

Los grupos musicales quieren lucirse en la Fiesta del Santo de Niche y buscan el "agüita milagrosa" que surge entre las rocas, pues los vecinos le atribuyen poderes curativos.

Ya con todo listo y dispuesto, los fieles llegan primero al velatorio de este personaje y, al amanecer, los jinetes le dan inicio a la cabalgata, mientras que una importante banda ambienta el lugar.

Finalmente, se realiza la carrera a la chilena y los que pierden tienen que pagar. Sin embargo, todo es parte de un festejo, por lo que terminan como amigos, bailando cumbia y comiendo comidas típicas del sector.

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